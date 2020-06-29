إلغاء ندب رئيس لجنة و11 مراقبا.. الأزهر: 11 طالبا ارتفعت درجة حرارتهم وتم عزلهم في امتحانات الثانوية

أكد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم الغاء ندب رئيس لجنة و11 عضو بسبب اخلالهم بمقتضى الواجب الوظيفى خلال امتحان القرآن الكريم.





وقال "خليل" خلال مؤتمر صحفي عبر البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، للاعلان عن تفاصيل امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، انه تم رصد 16 حالة اخلال بالامتحان بسبب الشطب على الورقة، وكذلك ضبط 3 حالات غش الكترونى وحالة غش ورقى.





وأضاف أنه تم اكتشاف 8 حالات مرضية بين الملاحظين وتم اتخاذ اللازم معهم بواسطة الطبيب المتواجد في اللجنة.





وأوضح خليل، انه تم عزل 11 طالبا في غرفة العزل باللجان بعد ظهور اعراض عليهم، ولكن حالتهم بسيطة ومستقر.