المستشفيات التعليمية: معهد الكبد بالقاهرة يستكمل مسيرة القضاء على الأمراض المعدية





أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم قيام فريق جراحة المناظير بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد بإجراء مناظير عاجلة لإنقاذ مريضين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وصرح أ.د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأن معهد الأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة من أكبر المعاهد المتخصصة داخل مصر ويضم بين جنباته خيرة أطباء الكبد والأمراض المتوطنة وجراحى الكبد والقنوات المرارية وكان له دورا كبيرا فى القضاء على أمراض الكبد الناتجة عن فيروس (سي) وهو الآن يقود كتيبة من أبطال الهيئة فى مكافحة جائحة كورونا سواءا بالمعهد أو بمستشفى حميات إمبابة والتى كان لها دور كبير فى المرحلة الأولى من مراحل مكافحة الفيروس.



