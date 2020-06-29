AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملات علي المقاهي والمطاعم لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الوادي الجديد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:28 م
الحملات على المقاهي
الحملات على المقاهي
Advertisements
منصور ابوالعلمين
شنت لجان متخصصة فنية تابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، حملات تفتيش موسعة لمتابعة التزام أصحاب المقاهي والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19. 

أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدى الطماوى، تنفيذ حملات على مدى اليوم لمتابعة خطة تطبيق الإجراءات الاحترازية على المقاهي والكافيتريات والمطاعم والمنشآت التي شملها قرار مجلس الوزراء بإعادة فتحها مع إلزامها باستقبال 25 % فقط ضمن الإجراءات الاحتياطية للوقاية من فيروس كورونا.

اقرأ أيضا:

وأضاف مجدي، أنه يجري التفتيش لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، والقواعد المنظمة لإعادة فتح وتشغيل المقاهي والكافيهات والمطاعم ومحلات الحلواني، وذلك في ضوء القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

من جانب آخر  أعلن الجهاز المركزى للتعمير، بقيادة اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، اليوم الاثنين، عن تنفيذ مشروع تطوير مجزرين آليين فى محافظة الوادى الجديد.

 وأكد اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، اليوم الإثنين، أنه يجرى تنفيذ مشروع إحلال وتطوير مجزر الداخلة الرئيسى بمدينة موط بمركز الداخلة، بتكلفة تصل إلى نحو 9 ملايين جنيه ضمن خطة فرع الجهاز بالمحافظة وجرى الانتهاء من 50% من المشروع على أن يدخل الخدمة فى شهر نوفمبر 2020.

وأضاف أيمن، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 43 % من مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر الخارجة الآلى بتكلفة 8.5 مليون جنيه، على أن يدخل الخدمة فى شهر نوفمبر المقبل، ضمن بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزى للتعمير بوزارة التنمية المحلية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ مشروعات خدمية بقرية الهنداو في الوادي الجديد بتكلفة 4.5 مليون جنيه

تعمير الوادي الجديد: حفر آبار شرب وتوريد 5 محولات كهرباء بتكلفة 23.5 مليون جنيه

استئناف العمل بمجمع فوسفات أبو طرطور فور عودة الطيران

تعمير الوادي الجديد: استكمال تنفيذ مدرجات رياضية بالداخلة بتكلفة 750 ألف جنيه

تعمير الوادي الجديد: طرح مشروع محور سوهاج – الخارجة بتكلفة مليار و100 مليون جنيه

تعمير الوادي الجديد: إنشاء قرية جديدة بالظهير الصحراوي بتكلفة 110 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

صفقة الزمالك المدوية .. دونجا يقترب من القلعة البيضاء وعبدالله السعيد خارج الحسابات

واحد من اتنين .. حازم إمام يكشف هوية صفقة الزمالك المدوية الجديدة

أهلاوية أبا عن جد.. حكاية السيارة «زوبة العجيبة» من الملك فؤاد إلى النادي الأهلي

أذابا جثتها فى بوتاس.. حبس المتهميَن باغتصاب طفلة فيصل انتقاما من والدتها

تقارير: مهاجم بيراميدز صفقة الزمالك المنتظرة بقيمة 900 ألف دولار

قدمها أحمد صلاح حسني .. شريف منير يكشف سر عدم مشاركته في مسلسل الاختيار | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

حيلة ذكية ورائعة.. ضع الأرز في خزانة الملابس وشاهد النتيجة

أهلاوية أبا عن جد.. حكاية السيارة «زوبة العجيبة» من الملك فؤاد إلى النادي الأهلي