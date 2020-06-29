حملات علي المقاهي والمطاعم لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الوادي الجديد

أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدى الطماوى، تنفيذ حملات على مدى اليوم لمتابعة خطة تطبيق الإجراءات الاحترازية على المقاهي والكافيتريات والمطاعم والمنشآت التي شملها قرار مجلس الوزراء بإعادة فتحها مع إلزامها باستقبال 25 % فقط ضمن الإجراءات الاحتياطية للوقاية من فيروس كورونا.

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وأضاف مجدي، أنه يجري التفتيش لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، والقواعد المنظمة لإعادة فتح وتشغيل المقاهي والكافيهات والمطاعم ومحلات الحلواني، وذلك في ضوء القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

من جانب آخر أعلن الجهاز المركزى للتعمير، بقيادة اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، اليوم الاثنين، عن تنفيذ مشروع تطوير مجزرين آليين فى محافظة الوادى الجديد.





وأكد اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، اليوم الإثنين، أنه يجرى تنفيذ مشروع إحلال وتطوير مجزر الداخلة الرئيسى بمدينة موط بمركز الداخلة، بتكلفة تصل إلى نحو 9 ملايين جنيه ضمن خطة فرع الجهاز بالمحافظة وجرى الانتهاء من 50% من المشروع على أن يدخل الخدمة فى شهر نوفمبر 2020.





وأضاف أيمن، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 43 % من مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر الخارجة الآلى بتكلفة 8.5 مليون جنيه، على أن يدخل الخدمة فى شهر نوفمبر المقبل، ضمن بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزى للتعمير بوزارة التنمية المحلية.