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ثقافة

أحمد عزيز: 30 يونيو استردت مصر وأعادتها لمكانتها فى العالم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

قال الناقد الأدبي الدكتور أحمد عزيز، إن ثورة ٣٠ يونيو استردت الدولة المصرية ومشروعها الوطني الأصيل، وأعادت مصر إلى مكانتها التاريخية والطبيعية في قلب منطقتها وعلى المستوى الدولي.

وأضاف عزيز في تصريحاته الصحفية، أن ثورة ٣٠ يونيو كانت بالإضافة إلى كونها ثورة وطنية خالصة أعادت مفهوم الدولة الوطنية بشكل كامل، كان لديها أيضًا مشروع طموح وخطة شاملة متكاملة لبناء مصر العصرية الجديدة، منوهًا بأن هذا المشروع لم يتوقف منذ اللحظة الأولى لانطلاقه وحتى الآن، وذلك رغم كثير من التحديات التي واجهت البلاد على مدار السبع سنوات الماضية.

وتابع دكتور أحمد عزيز : "بالرغم من التحديات الكبيرة على مستوى الملف الأمني ومكافحة الإرهاب والمصاعب التي تواجه الإقليم - التي تعد مصر في القلب منه ورقم أصيل في معادلة الأمن الإقليمي والعربي - إلا أنها كانت تسير في كل هذه الاتجاهات بالتوازي ولم يستغرقها مسار على حساب مسار آخر ، حيث أعطت كل مسار الأهمية الواجبة له، وكانت مدركة منذ لحظة انطلاقها أن المصريين لديهم طموح الدخول إلى عصر جديد من عصور الإسهام الإنساني في المسيرة الدولية، ولذلك كانت مصر حريصة على علاقتها الخارجية بشكل فاعل ومختلف، وخاصة على المستوى القاري."

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