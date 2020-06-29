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منوعات

القبض على مليونير ونجم إنستجرام بدبي .. تفاصيل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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احمد شريف

ألقي القبض على نجم إنستجرام ريمون عباس الذي كان يتباهى بأسلوب حياته الفخمة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي في دبي بزعم مشاركته في عملية احتيال عبر الإنترنت بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني.



وبحسب ما ورد بصحيفة ديلي ستار، ضبط  مكتب التحقيقات الفيدرالي والإنتربول أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني نقدًا عندما اقتحموا شقة نجم الانستجرام النيجيري "ريمون عباس"، بدبي حين كان نائمًا.



كسب نجم انستجرام النيجيري البالغ من العمر 38 عامًا ، والذي أطلق عليه اسم Hushpuppi ، الملايين من المتابعين من خلال نشر صور شخصية لامتلاكه الطائرات الخاصة ، وغيرها من أشياء ثمينة.



وبحسب ما ورد يقول المحققون إن عباس تظاهر بصورة كملياردير صاحب طائرات نفاثة  لجذب الضحايا من جميع أنحاء العالم.



كان موقع انستجرام الخاص به مليئًا بصور لمجموعاته من السيارات والأحذية والساعات الفاخرة.




وفي السياق ذاته، تم اعتقال 12 آخرين في مداهمات منسقة لدورهم المزعوم في عمليات احتيال عبر الإنترنت.



وبحسب ما ورد وجد المحققون عناوين بريد إلكتروني تخص ما يقرب من مليوني ضحية على عشرات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر ومحركات الأقراص الصلبة التي تم تحريزها عليها.



كما تم تحريز أسطول من السيارات الفاخرة جنبًا إلى جنب مع حقائب مليئة بالنقود .



وقال العميد جمال الجلاف من إدارة التحقيقات الجنائية بشرطة دبي: "استهدف المشتبه بهم الضحايا في الخارج من خلال إنشاء مواقع مزيفة لشركات وبنوك معروفة في محاولة لسرقة معلومات بطاقة ائتمان الضحايا ثم غسل الأموال المسروقة".



وقالت الشرطة إن عباس متهم أيضا بارتكاب عمليات احتيال في أوروبا وأمريكا ونيجيريا.

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