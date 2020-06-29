في الذكرى الخامسة للبطل هشام بركات .. الرئيس السيسي يكرمه

إنسانية الرئيس السيسي ومواقفه تجعل الجميع يقف له احتراما بعد مرور السنوات ولم ينس الشهيد هشام بركات ولا عائلته ولم ينس حجم التضحية التي قدمها الراحل البطل محاكي الشعب هشام بركات للوطن ومواقفه البطولية ضد جماعة الإخوان الإرهابي





حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق اسم النائب العام السابق الشهيد هشام بركات على كوبرى شارع الطيران الذي يصل بين منطقة عباس العقاد فى مدينة نصر حتى النزهة الجديدة.









كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، نجلاء وهبة على خالد، أرملة المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، وشهدت لحظة التكريم تصفيقا حادا من الحضور، احتفاء بحرم الشهيد هشام بركات.