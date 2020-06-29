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تعليم

لراغبي الدراسة في مصر .. منح يمكنك التقدم لها عبر هذا الرابط

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:14 م
منح دراسية
منح دراسية
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نهلة الشربيني
قدمت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد من البعثات راغبي الدراسة خارج مصر وذلك بعدد من الدول الآسيوية والأوربية.



حيث أعلن وزير الخارجية لشئون الوافدين والتدريب والتعاون الفني والموضوعات الثقافية العامة والدينية بأن سفارة اليابان بالقاهرة أفادت عن المنح التدريبية (Monbukagakusho: MEXT) المقدمة من الحكومة اليابانية للعام 2020 لطلاب البحوث المصريين من خريجي الجامعات الذين يرغبون في استكمال الدراسة الجامعية باليابان من خلال برنامج(Research Student).


ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح :ـ


وعلمًا بأنه سيتم إرسال طلبات الترشح من خلال البريد الإلكترونى فقط ( حيث إنها الطريقة الوحيدة المسموح بها لاستقبال الطلبات ) الموضح بعد:


وعلى ان يكون فى شكل pdf format فقط وهي الطريقة الوحيدة لاستقبال طلبات الترشح نظرا لظروف انتشار جائحة كورونا COVID -19 طبقا لطلب السفارة .


آخر موعد للتقديم من خلال البريد الإلكتروني هو الأربعاء الموافق 1/7/2020 حتى الساعة الحادية عشر مساء.

وآخر موعد للتقدم هو الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

5-جامعة الدراسات بـ UDINE شمال إيطاليا للحصول على الدكتوراه فى العديد من التخصصات.

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ

اخر موعد للتقدم هو الجمعه الموافق 12 يونيه 2020.

آخر موعد للتقدم هو الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020.
علما بان الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

بينما جامعة الدراسات المتقدمة بافيا IUSS للحصول على الدكتوراه:

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ


واخر موعد للتقدم هو الخميس الموافق 30 يوليو 2020.
علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح


بينما افاد المكتب الثقافى بنيودلهى بان معهد Indian Institute of Technology IIT- Delhi يرحب باستقبال دارسين مصريين للحصول على International PhD Fellowship programme IPFP والتى قد يبلغ عددها مايقرب من 450 منحه .

ولمزيد من التفاصيل وكيفيه التقدم لهذه المنح يرجى زياره الموقع الالكترونى الموضح بعد :

علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.

بينما اعلن المكتب الثقافى بنيودلهى بان معهد Indian Institute of Technology IIT- Bombay يرحب باستقبال دارسين مصريين متفوقين ببرامج IIT–Bombay  للدراسات العليا وحصول دارسين على منح المساعده فى التدريس Teaching Assistantship  التى تصل الى 5 سنوات او لحين تقديم رساله الدكتوراه ايهما اقرب ، بمعدل 31000 روبيه شهريا فى اول عامين و35000 شهريا لبقيه المده والتى من خلالها يلتزم الحاصل على المنحه بالقيام بالمساعده فى التدريس او البحث بمايسند اليه لمده 8 ساعات عمل اسبوعيًا حال موافقة الاقسام المختصه على طلبات الالتحاق.


يضم المعهد المذكور اقسام عديده مثل :ـ
ـ  هندسه الطيران
ـ  العلوم الحيويه والهندسة الحيويه.
ـ هندسه كيميائيه.             
ـ كيمياء.
ـ هندسه 
ـ علوم وهندسه الحاسب الالى.
ـ علوم الارض.
ـ الهندسه الكهربائيه.
ـ علوم وهندسه الطاقه.
ـ العلوم الانسانيه والاجتماعيه
ـ مركز التصميم الصناعى .
ـ الرياضيات
ـ الهندسه الميكانيكيه
ـ هندسة التعدين وعلوم المواد.
ـ الفيزياء.

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى الموضح بعد :ـ

واخر موعد للتقدم لفصل الدراسى الربيع ينتهى فى 15 يوليو من كل عام،علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.
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