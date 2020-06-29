AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إصابة عميد كلية حقوق أسيوط بفيروس كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:11 م
حقوق أسيوط
حقوق أسيوط
Advertisements
إيهاب عمر
أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الحقوق بجامعة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك إصابة عميد الكلية بفيروس كورونا .

وقال مصدر بجامعة أسيوط أن عميد كلية الحقوق أصيب بفيروس كورونا وتم عزله بمستشفى الراجحي الجامعي ، مشيرا إلى أن حالته مستقرة ويحظى برعاية كاملة من قبل الطاقم الطبي بمستشفى العزل .
اقرأ أيضا :


 وكانت جامعة أسيوط أعلنت في بيان لها عن خروج 196 مريضا من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تمام شفائهم وعلاجهم بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية وذلك من أصل عدد إجمالي يبلغ 357 حالة إيجابية تم استقبالهم منذ بدء تصدى مستشفيات الجامعة لجائحة كورونا وتسخير كافة الإمكانيات العلمية والبشرية من أجل علاج المصابين من المنتسبين للجامعة ومن الحالات الحرجة من خارج الجامعة .

ونوهت الجامعة في بيانها انه تم تخصيص 268 سرير لعلاج مصابي الكورونا تتنوع ما بين أسرة عناية مركزة وعناية متوسطة ، وغرف عادية وذلك لاستقبال أكبر عدد من مصابي كوفيد 19 وعلاجهم بأيدي فرق طبية من أبناء الجامعة وذلك بمستشفيات الراجحى للعزل والمستشفى الرئيسي ، ومستشفى جراحة المسالك ، ومستشفى الأطفال ، ومستشفى صحة المرأة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجامعات المصرية تواجه كورونا.. توفير 460 غرفة عزل بالمدينة الجامعية بسوهاج.. وورشة لتصنيع المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض بمستشفيات عين شمس

بشرة خير.. خروج 256 حالة كورونا من المدينة الجامعية ومستشفى الراجحي بأسيوط

تعرف على المستشفيات الجامعية مقدمة خدمة العزل الصحي والعلاجي لمرضى كورونا

بأجر ومجانى.. مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل 101 مريض كورونا

إصابة رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفيات جامعة أسيوط بكورونا

لعلاج مصابي كورونا.. جامعة أسيوط تعلن عن رفع طاقتها الاستيعابية إلى 238 سريرا

ترشيحاتنا

رفع أسعار تذاكر القطارات بين الحقيقة والشائعات.. القصة كاملة

الصحة: زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام مؤشر على التعافي من الفيروس

تقارير: مهاجم بيراميدز صفقة الزمالك المنتظرة بقيمة 900 ألف دولار

فيديو جراف.. بشرى سارة بشأن توافر دواء كورونا في مصر

اعتقال وزير الخارجية السوداني السابق إبرهيم الغندور

كواليس تعاقد نادي الزمالك مع لاعب بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية استخدام ماء الأرز لـ الشعر

أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

حيلة ذكية ورائعة.. ضع الأرز في خزانة الملابس وشاهد النتيجة