إصابة عميد كلية حقوق أسيوط بفيروس كورونا

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الحقوق بجامعة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك إصابة عميد الكلية بفيروس كورونا .





وقال مصدر بجامعة أسيوط أن عميد كلية الحقوق أصيب بفيروس كورونا وتم عزله بمستشفى الراجحي الجامعي ، مشيرا إلى أن حالته مستقرة ويحظى برعاية كاملة من قبل الطاقم الطبي بمستشفى العزل .

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وكانت جامعة أسيوط أعلنت في بيان لها عن خروج 196 مريضا من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تمام شفائهم وعلاجهم بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية وذلك من أصل عدد إجمالي يبلغ 357 حالة إيجابية تم استقبالهم منذ بدء تصدى مستشفيات الجامعة لجائحة كورونا وتسخير كافة الإمكانيات العلمية والبشرية من أجل علاج المصابين من المنتسبين للجامعة ومن الحالات الحرجة من خارج الجامعة .





ونوهت الجامعة في بيانها انه تم تخصيص 268 سرير لعلاج مصابي الكورونا تتنوع ما بين أسرة عناية مركزة وعناية متوسطة ، وغرف عادية وذلك لاستقبال أكبر عدد من مصابي كوفيد 19 وعلاجهم بأيدي فرق طبية من أبناء الجامعة وذلك بمستشفيات الراجحى للعزل والمستشفى الرئيسي ، ومستشفى جراحة المسالك ، ومستشفى الأطفال ، ومستشفى صحة المرأة .



