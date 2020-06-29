عاصفة ترابية مرعبة تضرب الصين.. فيديو

تظهر لقطات مدينة هوتان في غرب الصين تلتهمها عاصفة رملية كاسحة ، حيث تحولت السماء إلى اللون البرتقالي واختفت الشمس نتيجة الغبار الكثيف.





وفي مقطع فيديو آخر تم تصويره بواسطة سائق سيارة يظهر وجه الزجاج الأمامي مغطى بالكامل بالرمال ، ولا يوجد شيء مرئي في الأفق.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم التقاط المشهد المرعب أمام الكاميرا من قبل المتفرجين في هوتان ، منطقة شينجيانج ذاتية الحكم بغرب الصين.









يقال إن العاصفة الرملية دخلت المدينة في الساعة 4:50 مساء أمس مع رياح شديدة تزيد عن 46 ميلًا في الساعة ورؤية أقل من 50 مترًا (164 قدمًا) ، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية.



