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حوادث

مفاجأة.. حبس والدة طفلة فيصل القتيلة بتهمة الزنا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:40 م
طفلة فيصل
طفلة فيصل
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ندى حمودة - أحمد مهدي

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس والدة طفلة فيصل التي قلتها سباك وعامل وأذابا جثتها في مادة كاوية 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعدما اتهمها زوجها والد الطفلة بالزنا لعلاقتها غير الشرعية بالمتهم الأول. 


وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمة بعدما اتهمها زوجها في تحقيقات النيابة بالزنا فور اكتشافه علاقتها بالمتهم الرئيسي ووجهت لها النيابة تهمة الزنا وأمرت بحبسها على ذمة التحقيقات. 


ووجهت النيابة بإشراف المستشار يحي الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية للمتهمين تهمة القتل العمد والخطف، وطلبت النيابة تحليل بقايا عظيمة عثر عليها في البرميل الذي أرشد عنه المتهم بعدما قام باذابة جثة الطفلة داخله وكلفت الطب الشرعي بسحب عينة منها لمقارنتها بعينات من الحامض النووي DNA  من أسرة الطفلة القتيلة.


كانت كشفت الأجهزة الامنية بالجيزة غموض العثور علي جثة متحللة داخل خزان مهجور بمنطقة فيصل في الطالبية حيث تبين أن الجثة لطفلة قام سباك وعامل باغتصابها وألقاها في مادة كاوية لإخفاء ملامحها.


تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثة متحللة داخل برميل في خزان مهجور بمنطقة فيصل، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتبين من التحريات أن ربة منزل أبلغت باختفاء ابنتها البالغة من العمر ١٢ عاما وبفحص بلاغات التغيب تبين أن الجثة المعثور عليها للطفلة المبلغ باختفائها.


ونجحت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة في التوصل لهوية الجناة حيث تبين انهما سباك وعامل حيث ينتقم السباك من والدة الطفلة التي رغبت في إنهاء علاقتهما الآثمة فاستدرجا الطفلة وقاما بالتعدي عليها جنسيا ثم انهيا حياتها ووضعاها داخل خزان يحتوي علي مواد كاوية ما أدى لتحلل جثتها وتحولها لعظام.


نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية في إلقاء القبض علي المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته لنيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية للتحقيق.

 

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