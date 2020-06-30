سامح شكري في مجلس الأمن: سياسة الأمر الواقع مرفوضة.. إثيوبيا رفضت التوقيع على اتفاق عادل ومنصف.. وأي إجراء أحادي له نتائج كارثية ومصر ستحافظ على حقها

بلادنا الأكثر شحا في المياه والحفاظ على البقاء ليس اختيارا

سد النهضة يهدد حياة الملايين في مصر والسودان

ملء السد بشكل أحادي يهدد مصالح دول المصب





أعلن سامح شكري وزير الخارجية، رفضه للاتهامات التي أطلقها ممثل اثيوبيا في جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بمناقشة ملف سد النهضة.

وقال "شكري":" ممثل إثيوبيا أطلق الاتهامات مباشرة إلى مصر، والتي تعد تدخلا مرفوضا، وأرفض كل ما جاء من اتهامات من الجانب الإثيوبي ".

وأضاف سامح شكري:" التفاوض استمر لأكثر من 10 سنوات واحترمنا كل النتائج التي توصلنا إليها من أجل الحفاظ على العلاقة بيننا".





أكد سامح شكري وزير الخارجية، إن بلادنا الأكثر شح المياه ، مضيفا:" نعاني من الشح المائي.

وقال: نحن في مصر نعيش في أكثر مناطق حوض النيل جفافا وبلادنا الأكثر جفاف".

وأضاف سامح شكري في كلمته في جلسة مجلس الأمن لمناقشة ملف سد النهضة، :" علينا أن نلتزم بروح التعاون فيما بيننا، ونحن جميعا منتمون إلى مجتمع واحد و مرتبطون بمصير مشترك"، مضيفا:" سد النهضة مشروع ضخم شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق ويمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة للخطر".





وقال سامح إن القضية التي استعرضها معكم اليوم، ترتبط بأمر هام بالنسبة إلى الشعب المصري، مضيفا أن مصر على ثقة في أن مجلس الأمن سيولي كل العناية، والتصدي لأي إجراءات أحادية في سد النهضة.

وأضاف أن مصر جاءت لمجلس الأمن لتجنب المزيد من التصعيد، مستدركا أنه لا تسبب التصرفات الأحادية في المساس بحقوق دولتي المصب، وتعريض 150 مليون مواطن للخطر.

وتابع سامح شكري، أن مصر الأكثر شحا في المياه على وجه الأرض، مؤكدًا أن سد النهضة يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصر.

وأشار، إلى أن سد النهضة يهدد مقدرات ووجود ملايين المصريين والسودانيين، لافتا إلى أن عدم وجود اتفاق بخصوص سد النهضة يزيد النزاعات في المنطق، ولابد من وجود آلية لفض النزاعات بشأن سد النهضة. .



