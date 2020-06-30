سياسي: وساطة الاتحاد الأفريقي فى أزمة سد النهضة لا تعفي الأمم المتحدة من دورها.. فيديو

أعرب الدكتور عبد المنعم السعيد الكاتب والمحلل السياسي عن قلقه بشأن جلسة مجلس الأمن المنعقده الآن بشأن سد النهضة، حيث أنه لا يوجد نص مختص في قانون الأنهار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن في القانون الدولي، وبالتالي هناك نوع من التخلي الطوعي للأمم المتحدة حول المرجعية القانونية لهذا النزاع .





وأضاف "السعيد" في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، أن الجلسة والنقاش فيها متوقعًا والحديث عن الأمل في حل العقبات القانونية المتبقية خلال الفترة القادمة القليلة المقبلة .





ونوه إلى أن الأطراف الثلاثة قبلت بوساطة الاتحاد الافريقي، لكن هذا لا يعفي دور كبير ومهم للأمم المتحدة، طالما أن أحد الدول ارتأت أن الازمة تتصاعد لشكل نزاع يهدد الأمن والسلم في المنطقة، حيث يجب أن تبقى المظلة الاممية مراقبة للموقف ومن هنا تكمن أهمية جلسة الامن لانها لاتعفي الامم المتحدة ولا مجلس الأمن ".





وتابع السعيد قائلًا " أعتقد أن وزير الخارجية سيناقش الشق القانوني في كلمته .. وكلمة رئيس جنوب إفريقيا حول إختصاص الاتحاد في نقاش ملف القضية لايعتبر إنحيازًا شخصيًا لكنه يسير وفقا لقواعد ونصوص آليات الامم المتحدة التي ترى الاولوية في تسوية النزاعات عبر المنظمات الاقليمية والاتحاد هو المنظمة الاقليمية المختصة في تناول النزاعات " .



