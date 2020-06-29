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أخبار البلد

مندوب إثيوبيا بمجلس الأمن يتهم مصر .. وسامح شكري يرد: نرفض وبشدة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:39 م
مندوب إثيوبيا بالأمم
مندوب إثيوبيا بالأمم المتحدة
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محمد وديع
وجه الممثل الدائم لدولة إثيوبيا، بالأمم المتحدة، تايي أتسكي، العديد من الاتهامات لمصر بعرقلة وإفساد سير عملية التفاوض حول سد النهضة، وهو ما رفضه سامح شكري وزير الخارجية مقاطعا إياه بأنه وفي كلمة مصر لم يتهم أي طرف بعرقلة المفاوضات وقال إن مصر واصلت التفاوض على مدار عشر سنوات متواصلة.


وعبر العديد من المراقبين عن شعورهم بخيبة أمل بتوجيه دبلوماسي قديم خدم في مصر، العديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد مصر ورغبته في نشر الأكاذيب.


وقالوا إنه كشف العدوانية الإثيوبية تجاه مصر وشعبها، ولا يمكن للعالم أن يلوم مصر الآن، بعد 9 سنوات من المفاوضات، خاصة أن مندوب إثيوبيا طالب مصر باستخدام مياه البحر، مشيرين إلى أن خطاب إثيوبيا في مجلس الأمن كان عدوانيا للغاية.


وأضاف المراقبون أن مندوب إثيوبيا في اجتماع بمجلس الأمن قال إن بلاده لا تريد أن تتعامل مع الأزمة.
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