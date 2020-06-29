مندوب إثيوبيا بمجلس الأمن يتهم مصر .. وسامح شكري يرد: نرفض وبشدة

وجه الممثل الدائم لدولة إثيوبيا، بالأمم المتحدة، تايي أتسكي، العديد من الاتهامات لمصر بعرقلة وإفساد سير عملية التفاوض حول سد النهضة، وهو ما رفضه سامح شكري وزير الخارجية مقاطعا إياه بأنه وفي كلمة مصر لم يتهم أي طرف بعرقلة المفاوضات وقال إن مصر واصلت التفاوض على مدار عشر سنوات متواصلة.









وعبر العديد من المراقبين عن شعورهم بخيبة أمل بتوجيه دبلوماسي قديم خدم في مصر، العديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد مصر ورغبته في نشر الأكاذيب.



