خلال امتحانات الفرق النهائية.. جامعة القاهرة تفتح التسجيل الإلكتروني للراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية

أطلقت جامعة القاهرة ، رابطا إلكترونيا لطلاب الفرق النهائية، الراغبين فقط في الاقامة بالمدن الجامعية خلال فترة الامتحانات، المقرر انطلاقها بداية من ١٠ يوليو وحتى ٢٥ من أغسطس طبقا لما تقرره كل كلية.





وأوضحت جامعة القاهرة، أن هذا الرابط يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا





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وأوضحت الجامعة أن المدن الجامعية ستستقبل طلاب الفرق النهائية، بعد انتهاء التسجيل، وستعلن عن التفاصيل في أقرب وقت.





وكان مجلس جامعة القاهرة أعلن أمس الااثنين، الترتيبات النهائية لإجراء الامتحانات التحريرية وفقًا لقرار وزارة التعليم العالي، التي تضمن:





فتح باب قبول الاعتذار للطلاب عن الامتحانات على مواقع الكليات مع حق دخول الدور الثاني، ولا يعد الاعتذار رسوبا مع احتفاظ الطالب بدرجاته كاملة.





إعلان الجداول وأرقام الجلوس على مواقع الكليات قبل الامتحانات بعشرة أيام.





ترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.





الامتحانات بنظام البابل شيت والتصحيح إلكترونيا.









تسكين المغتربين بالمدن قبل امتحانات كل كلية بيومين.. ولجنة عليا لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





توافر لجان طبية متخصصة من مكافحة العدوى للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه.





الالتزام بإرتداء الكمامات وكواشف الحرارة على الطلاب.. وعمليات تطهير على مدار اليوم في كافة الأماكن التي سيجري بها الامتحانات.