خلال امتحانات الفرق النهائية.. جامعة القاهرة تفتح التسجيل الإلكتروني للراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية

أطلقت جامعة القاهرة، رابطا إلكترونيا لطلاب الفرق النهائية، الراغبين فقط في الاقامة بالمدن الجامعية خلال فترة الامتحانات، المقرر انطلاقها بداية من ١٠ يوليو وحتى ٢٥ من أغسطس طبقا لما تقرره كل كلية.
وأوضحت جامعة القاهرة، أن هذا الرابط يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا
وأوضحت الجامعة أن المدن الجامعية ستستقبل طلاب الفرق النهائية، بعد انتهاء التسجيل، وستعلن عن التفاصيل في أقرب وقت.
وكان مجلس جامعة القاهرة أعلن أمس الااثنين، الترتيبات النهائية لإجراء الامتحانات التحريرية وفقًا لقرار وزارة التعليم العالي، التي تضمن:
فتح باب قبول الاعتذار للطلاب عن الامتحانات على مواقع الكليات مع حق دخول الدور الثاني، ولا يعد الاعتذار رسوبا مع احتفاظ الطالب بدرجاته كاملة.
إعلان الجداول وأرقام الجلوس على مواقع الكليات قبل الامتحانات بعشرة أيام.
ترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.
الامتحانات بنظام البابل شيت والتصحيح إلكترونيا.
تسكين المغتربين بالمدن قبل امتحانات كل كلية بيومين.. ولجنة عليا لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
توافر لجان طبية متخصصة من مكافحة العدوى للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه.
الالتزام بإرتداء الكمامات وكواشف الحرارة على الطلاب.. وعمليات تطهير على مدار اليوم في كافة الأماكن التي سيجري بها الامتحانات.