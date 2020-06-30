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قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:05 ص
قبل ساعات من افتتاحه
قبل ساعات من افتتاحه .. حكاية ترام قصر البارون
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منة الله عبد الحميد

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح قصر البارون الذي يفتح أبوابه لاستقبال الزوار من المواطنين، لمشاهدة المعالم الأثرية الموجودة بداخله. 


يعتبر قصر البارون إمبان، المطل على شارع صلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة، واحدًا من أروع المعالم الأثرية والتاريخية في مصر، فهو تحفة معمارية ونموذجًا فريدًا للعمارة المبنية على الطراز الهندي، استخدم في بناء القصر المرمر والرخام لذلك يعد من أفخم القصور، وسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بقرار رئيس مجلس الوزراء.

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من يصدق أن مصر الجديدة كانت صحراء جرداء، وهذا ما جعل المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، يعمل على تعميرها وتخطيطها وتحويلها إلى ضاحية كبرى، لذلك أنشأ القصر وعرض البارون على الحكومة المصرية إنشاء حي كامل في شرق القاهرة وأطلق عليه هليوبوليس أى مدينة الشمس، بحث البارون عن طريقة  يجذب بها الناس للعيش في الحي الجديد، فهداه تفكيره إلى إنشاء مترو سمي باسم المدينة وهو" مترو مصر الجديدة" ، إذ كلف المهندس البلجيكي أندريه برشلو الذى كان يعمل في ذلك الوقت مع شركة مترو باريس بإنشاء خط مترو يربط الحي أو المدينة الجديدة بالقاهرة.

 أقدم عربات ترام مصر الجديدة فى حديقة قصر البارون

 بالرغم من اختفاء المترو من شوارع وضواحي القاهرة إلا أن من ضمن التنسيق لافتتاح القصر قررعرض إحدى أقدم عربات الترام به، التي كانت وسيلة الانتقال الرئيسية داخل حي مصر الجديدة خلال القرن العشرين و الذي أصبح علي مر العصور أحد المعالم الرئيسية للحي.

شاهد وصول إحدى أقدم عربات ترام مصر الجديدة لحديقة قصر البارون ...

 

وبالفعل وصلت حديقة قصر البارون إمبان بمصر الجديدة فى القاهرة، إحدى أقدم "عربات الترام" وتم إعداد وتجهيز المنطقة الأمامية من حديقة القصر، حيث وضعت العربة عن طريق عمل قواعد خرسانية وفلنكات وقضبان ومهمات خاصة بالسكة الحديد.

 شاهد وصول إحدى أقدم عربات ترام مصر الجديدة لحديقة قصر البارون ...

 كما تم إخضاع هذه العربة لأعمال الترميم ورفع كفاءتها لاستعادة رونقها وإظهار صورتها الأصلية التي كانت عليها في عصر البارون إمبان، لتدخل ضمن سيناريو العرض الخاص بالمعرض الذي يقام داخل القصر عن تاريخ حي مصر الجديدة وهيليوبوليس عبر العصور.

 صور| وصول إحدى أقدم عربات ترام مصر الجديدة لحديقة قصر البارون ...

وقد اختارت اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي هذه العربة لعرضها ضمن المعرض لتروي قصة إنشاء أول خط للترام في مصر و الذي أصبح على مر العصور أحد المعالم الرئيسية لحي مصر الجديدة، كما أنها ستسلط الضوء على حركة التطور العمراني الذي ابتكره البارون إمبان لجذب السكان إلى الحي الجديد الذي بناه بمدينة القاهرة.

بالصور.. عرض أقدم عربيات ترام مصر الجديدة في حديقة قصر البارون ...

وهذه العربة هي إحدى عربات الترام الحمراء التي كانت وسيلة الانتقال الرئيسية داخل حي مصر الجديدة وقد أنشأه البارون امبان ( ملك الترام في العالم ) لهذا الغرض بينما كان الترام الأبيض للانتقال من المدينه الجديدة إلى القاهرة.

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واستقرت عربة الترام بالمكان الذى تم اعداده لاستقبالها بعد أن تسلمها قطاع الآثار الإسلامية من الادارة المركزية للترام هيئة النقل العام بالتعاون مع محافظة القاهرة ليظل قصر البارون امبان مرتبطا بالترام الذى توقف عن العمل وليكون جزءا من وسائل العرض بقصر البارون للأجيال التى لم تعاصر بدايات المدينة.

 

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