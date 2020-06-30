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رياضة

وسط قلق شديد.. الاتحاد السكندري يخوض التدريب الأول استعدادا لاستئناف النشاط

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:19 ص
تدريبات الاتحاد السكندري
تدريبات الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته مساء أمس" الاثنين"، على ملاعب نادي سموحة تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفني للفريق .


وسادت حالة من القلق بين لاعبي الفريق عقب إعلان إصابة لاعب آخر بحالة كورونا أثناء إجراء المسحة الثانية.


ونجح طلعت يوسف في احتواء حالة القلق وذلك من خلال الحديث عن ثنائي الاتحاد المصابين، مؤكدا استقرار حالتهما الصحية ومتابعتهما لحظة بلحظة تحت قيادة الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق الأول.




وأظهرت نتائج المسحة الطبية الثانية  التي أجريت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم و الجهاز الفني و الإداري بالتنسيق بين نادى الاتحاد السكندرى و الاتحاد المصرى لكرة القدم يوم السبت الماضى 27-6-2020 ، وجود حالة واحدة إيجابية للاعب بالفريق حامل لفيروس كورونا (COVID-19)  .


وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات لعزل اللاعب من خلال الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق الذى سيتولى جميع الإجراءات و التدابير الخاصة بعلاج اللاعب وعزله بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصرى لكرة القدم حتى تعافيه وتماثله التام للشفاء.    
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