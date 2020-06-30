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وزير المالية يطمئن المواطنين: الوضع الاقتصادي مستقر

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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عادل نصار
طمأن الدكتور محمد معيط وزير المالية على الوضع الاقتصادي في مصر، قائلا: "الأوضاع المصرية مستقرة".

وأضاف معيط، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولى"، مساء أمس الاثنين، أن هناك بعض الدول عجزت في مواجهة فيروس كوفيد-19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الإصلاح الاقتصادي جعل الإيرادات أكثر من المصروفات.

وأكد وزير المالية، أن وجود السلع في الأسواق وتوفيرها بشكل جيد يخفض الأسعار، مشيرا إلى أننا تجاوبنا وتفاعلنا مع احتياجات الصحة والسلع لتجاوز الأزمة. 

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا حرصنا على منع الاستغناء عن العمال في تلك الفترة، لافتا إلى أنه تم ضخ الأموال اللازمة لاحتياجات وزارة الصحة، وأن مصادر الدولة من العملة الصعبة توقفت بسبب الأزمة.
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