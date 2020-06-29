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مندوب جامعة الدول لدى الأمم المتحدة: كلمة بريطانيا حول ملف سد النهضة شديدة الأهمية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن المجتمع الدولى يدرك خطورة ملف سد النهضة وضرورة وجود مذكرات عاجلة لمعاجلة الأمر وبشكل سريع.

وأضاف " عبد الفتاح" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن كلمة وزير الخارجية السفير سامح شكرى، بمجلس الأمن اليوم، كانت قوية وتظهر رد فعل إثيوبيا المتعنت، إلى جانب أهمية النيل بالنسبة لمصر والمصريين.


وكشف "عبد الفتاح"، أن الجانب المصرى سوف يتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة غدًا الثلاثاء حول كافة أمور ملف سد النهضة، منذ بداية المفاوضات، حتى تكون الأمم المتحدة مطلعة على كافة التفاصيل.

ولفت "عبد الفتاح"، إلى أن موقف بريطانيا فى مجلس الأمن اليوم شدد على ضرورة عدم ملء سد النهضة إلا بعد التوصل لحل مع كافة الأطراف، وتحويل الأنهار إلى تعاون وليس نزاع، والابتعاد عن القرارات الأحادية ووقع الضرر، وتابع:"وهذا منطق ينطبق فى اغلب الكلمات".

وأكد "عبد الفتاح"، أن هناك دعما قويا من كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا، لموقف مصر فى مجلس الأمن، وتابع:"وإندونسيا وتونس طالبتا بدور أكبر للأمم المتحدة فى ملف سد النهضة وذلك يدل على نجاح مصر الذى حظى بدعم عربي خاصة وأنه كانت هناك محاولات مضنية لعدم عقد هذه الجلسة ولكنها تمت وبنجاح".

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