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وزير العدل يوجه التحية للدبلوماسية المصرية على كلمة مصر بمجلس الأمن

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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عادل نصار
وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، التحية للسفير سامح شكرى، وزير الخارجية على كلمته بمجلس الأمن بشأن حقوق مصر المائية فى نهر النيل.

وقال مروان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، "نوجه التحية للدبلوماسية المصرية على الكلمة الطيبة وحسن العرض الذى تم أمام مجلس الأمن"، لافتا إلى أنه من حسن الطالع أن تتزامن الكلمة مع ذكرى استعادة مصر التي عادت إلى الطريق الصحيح بعدما كانت فى طريق الهاوية".

وأضاف وزير العدل، أن كلمة وزير الخارجية منطقية تبعد عن العنترية وأى كلام إنشائى، وتكشف الخطوات التى اتبعتها مصر خلال الفترة الماضية.

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