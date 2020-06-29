سامح شكري لمجلس الأمن: سد النهضة يهدد مقدراتنا ووجود ملايين المصريين والسودانيين

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن القضية التي استعرضها معكم اليوم، ترتبط بأمر هام بالنسبة إلى الشعب المصري، مضيفا أن مصر على ثقة في أن مجلس الأمن سيولي كل العناية، والتصدي لأي إجراءات أحادية في سد النهضة





وأضاف سامح شكري، في جلسة بمجلس الأمن الدولي بشأن ملف سد النهضة ، مساء اليوم، الإثنين، أن مصر جاءت لمجلس الأمن لتجنب المزيد من التصعيد، مستدركا أنه لا تسبب التصرفات الأحادية في المساس بحقوق دولتي المصب، وتعريض 150 مليون مواطن للخطر.





وتابع سامح شكري، أن مصر الأكثر شحا في المياه على وجه الأرض، مؤكدًا أن سد النهضة يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصر.





وأشار سامح شكري ، إلى أن سد النهضة يهدد مقدرات ووجود ملايين المصريين والسودانيين.



