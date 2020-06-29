مندوب الصين بمجلس الأمن: الحوار الودي والاستشارات بين الدول الثلاث سبيل لحل أزمة سد النهضة

وتابع أنه دولة الصين تعبر بإخلاص للوصول لحل عادل للجميع، مستدركا أنه مستعدون على التواصل والتعاون من أجل وصول الدول الثلاث لحوار بناء ونقاش بشأن

سد النهضة

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