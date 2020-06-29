مندوب الصين بمجلس الأمن: الحوار الودي والاستشارات بين الدول الثلاث سبيل لحل أزمة سد النهضة

قال مندوب دولة الصين بمجلس الأمن، إن نضع أهمية بالغة على أزمة سد النهضة الأثيوبي، مضيفا أنه نتفهم تفهما كاملًا قلق الدول الثلاث بشأن الأزمة.
اقرأ أيضا | شاهد .. بدء جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة
وأضاف في جلسة بمجلس الأمن الدولي بشأن ملف سد النهضة، مساء اليوم الاثنين، أن المياه حق عبورها الحدود بين الدول الثلاث، ولصالح دول القارة الأفريقية وهي نقطة حساسة جدا، لافتا إلى أنه من خلال الحوار الودي والاستشارات بين الدولة الثلاث يتم حل مشكل سد النهضة.
وتابع أنه دولة الصين تعبر بإخلاص للوصول لحل عادل للجميع، مستدركا أنه مستعدون على التواصل والتعاون من أجل وصول الدول الثلاث لحوار بناء ونقاش بشأن سد النهضة.