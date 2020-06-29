AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سد النهضة في مجلس الأمن| جنوب أفريقيا: لن نقبل بأي خطوة أحادية أو ضرر للدول الثلاث

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:38 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أكد مندوب دولة جنوب أفريقيا، رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، أن بلاده لن تقبل بأي ضرر للدول الثلاث بسبب سد النهضة.

وقال مندوب جنوب إفريقيا خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، إن جوهانسبرج ترفض أي خطوة أحادية وترحب بما تتخذه الدول الثلاث للتوصل للاتفاق.


من جانبها دعت المندوبة الأمريكية جميع الأطراف إلى التعاون من أجل  حل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.


وقالت إنه  يجب على الاتحاد الأفريقي  المساهمة بشكل أكبر في المفاوضات بشأن سد النهضة.


وأشارت إلى أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان خلال الأشهر الماضية تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: لن نقبل باتفاق معرض لانتكاسات مستقبلية بشأن سد النهضة

رئيس الوزراء الإثيوبي: اتفقنا على إرجاء عملية ملء السد لمدة أسبوعين

اليوم.. جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول سد النهضة استجابة لطلب مصر

شاهد .. بدء جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: ملتزمون بالتوصل لاتفاق نهائي حول أزمة سد النهضة

جلسة سد النهضة.. أمريكا: يجب تقديم تنازلات.. وعلى الاتحاد الأفريقي المساهمة بشكل أكبر

ترشيحاتنا

بفارق 21 مليونا.. الأهلي الأول والزمالك وصيفا كأكثر الأندية الإفريقية تفاعلا على السوشيال ميديا في 2020

تأجيل امتحانات وعودة الجامعات.. 8 تصريحات نارية ترصد مصير الطلاب في ظل كورونا

بـ فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار بـ لوك جديد من المكياج

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

الصحة العالمية تحذر من سرعة تفشي وباء كورونا

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة