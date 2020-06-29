سد النهضة في مجلس الأمن| جنوب أفريقيا: لن نقبل بأي خطوة أحادية أو ضرر للدول الثلاث

أكد مندوب دولة جنوب أفريقيا، رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، أن بلاده لن تقبل بأي ضرر للدول الثلاث بسبب سد النهضة.
وقال مندوب جنوب إفريقيا خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، إن جوهانسبرج ترفض أي خطوة أحادية وترحب بما تتخذه الدول الثلاث للتوصل للاتفاق.
من جانبها دعت المندوبة الأمريكية جميع الأطراف إلى التعاون من أجل حل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وقالت إنه يجب على الاتحاد الأفريقي المساهمة بشكل أكبر في المفاوضات بشأن سد النهضة.
وأشارت إلى أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان خلال الأشهر الماضية تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.