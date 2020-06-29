سد النهضة في مجلس الأمن| جنوب أفريقيا: لن نقبل بأي خطوة أحادية أو ضرر للدول الثلاث

أكد مندوب دولة جنوب أفريقيا، رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، أن بلاده لن تقبل بأي ضرر للدول الثلاث بسبب سد النهضة





اقرأ أيضا | مندوب روسيا في مجلس الأمن يؤكد على ضرورة الالتزام باتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة

وقال مندوب جنوب إفريقيا خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، إن جوهانسبرج ترفض أي خطوة أحادية وترحب بما تتخذه الدول الثلاث للتوصل للاتفاق.









من جانبها دعت المندوبة الأمريكية جميع الأطراف إلى التعاون من أجل حل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.





اقرأ أيضا | مندوب الصين في مجلس الأمن: مستعدون لتقديم مشورتنا حول سد النهضة للحفاظ على الاستقرار





وقالت إنه يجب على الاتحاد الأفريقي المساهمة بشكل أكبر في المفاوضات بشأن سد النهضة.









وأشارت إلى أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان خلال الأشهر الماضية تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.



