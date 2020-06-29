مندوب الصين في مجلس الأمن: مستعدون لتقديم مشورتنا حول سد النهضة للحفاظ على الاستقرار

قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن، أن بلاده تتفهم حاجة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان لمياه نهر النيل، مضيفًا أنه يجب الاعتراف بأن المياه حق للدول الثلاث والقارة الإفريقية ككل، هذه نقطة حساسة جدًا وأنها لابد أن تمر عبر النهر.





وأضاف خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن، بناء على طلب مصر، للبت في أزمة سد النهضة، اليوم الإثنين، أن الحوار الودي والاستشارات بين الدول الثلاث، هما السبيلين لحل الازمة.





وتابع أن مصر وإثيوبيا والسودان، دول هامة جدًا في المنطقة وأصدقاء للصين، ويعبر بإخلاص نحو التزامات الصين تجاه الدول الثلاث بإيجاد حل عادل لمصلحة الجميع.





وناشد المجتمع الدولي بالتدخل ورأب الصدع وإزالة الخلافات؛ حفاظا على الاستقرار وتحقيق التنمية.





يذكر أن الصين هي أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، وتشير التقديرات إلى أن حكومة بكين قدمت أكثر من 16 مليار دولار، من القروض لإثيوبيا، بما في ذلك ائتمان بقيمة 1.2 مليار دولار لبناء خطوط نقل كهرباء تصل إلى سد النهضة لتوزيع الكهرباء المنتجة على شبكة إثيوبيا القومية. كما ستساعد الكهرباء في تشغيل خط سكة حديد ممول من الصين يربط إثيوبيا "الدولة الحبيسة" غير المطلة على البحر الأحمر بالموانئ في جيبوتي المجاورة.





بدأت فعاليات جلسة مجلس الأمن التي دعت مصر إلى عقدها بخصوص أزمة سد النهضة، مساء الاثنين.





وتنعقد اليوم الاثنين 29 يونيو 2020، جلسة مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الخاصة بطلب من مصر، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.