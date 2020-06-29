AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مندوب جنوب أفريقيا بمجلس الأمن: نرفض أي خطوة أحادية في سد النهضة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:39 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال دوميساني كومالو مندوب جنوب أفريقيا في مجلس الأمن، إن هناك اعترافا واضحا وأساسيا أنه علينا جميعا العمل من أجل القارة الأفريقية فيما يخص أزمة سد النهضة الأثيوبي، مضيفا أن علينا الالتزام بالتفاوض ونرحب بما اتخذته مصر والسودان وإثيوبيا.
 

وأضاف في جلسة بمجلس الأمن الدولي بشأن ملف سد النهضة، مساء اليوم الاثنين، أن اتخاذ أي خطوة من جانب أحادي تعرض الطرف الآخر للخطر، لافتا إلى أن الجميع اتفق على الالتزام بين مصر وأثيوبيا والسودان وتحديد ألية دعم من جانب الاتحاد الأوروبي. 

وأكمل أن المراقبين من خلال الاتحاد الأفريقي والدولة الأعضاء به واللجنة المفاوضة للاتحاد والتي قامت بمنافشة كل الأمور الفنية وغيرها وعرضت تقريرها خلال أسبوع.

وشدد مندوب جنوب أفريقيا في مجلس الأمن، على أن نرفض أي خطوة أحادية ونرحب بما تتخذه الدول الثلاث للتوصل لاتفاق.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السودان يوضح موقفه من ملف سد النهضة: لا ننحاز لطرف على حساب آخر.. نحن جزء أصيل في المفاوضات ولسنا وسطاء.. نرغب في اتفاق يرضي الدول الثلاث.. وطالبنا مجلس الأمن بمنع التصرفات والإجراءات المنفردة

أديس أبابا ما زالت تفتقر للإرادة السياسية.. 4 أسباب تدفع مصر لرفض الورقة الإثيوبية فى مفاوضات سد النهضة

تزامنا مع تصعيد ملف سد النهضة.. وزير الري يبحث سبل التعاون مع جنوب السودان

بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا .. اجتماع لمكتب الاتحاد الإفريقي غدا عن سد النهضة

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

الليلة.. جلسة مجلس الأمن عن سد النهضة.. خطوة مهمة في طريق الدفاع عن موقف مصر وعدالة قضيتها..اتصالات دبلوماسية مكثفة بتوجيهات الرئيس السيسي..ورسالتنا للمجلس:التصرفات الأحادية تهدد السلم والأمن الدوليين

ترشيحاتنا

أنا قلت له يغتصبها بس.. تغريدة رضوى الشربيني تثير الجدل على تويتر.. شاهد

سامح شكري يرد بقوة على اتهامات مندوب إثيوبيا لمصر أمام مجلس الأمن

أمير كرارة يرد على تصريحات يوسف الشريف حول مسلسل الاختيار.. شاهد

تعليق مثير من إبراهيم سعيد على توقيع دونجا لنادي الزمالك..فيديو

مصر تمنع إثيوبيا من ملء سد النهضة بمشروع قرار لمجلس الأمن

بفارق 21 مليونا.. الأهلي الأول والزمالك وصيفا كأكثر الأندية الإفريقية تفاعلا على السوشيال ميديا في 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة