مندوب جنوب أفريقيا بمجلس الأمن: نرفض أي خطوة أحادية في سد النهضة

قال دوميساني كومالو مندوب جنوب أفريقيا في مجلس الأمن ، إن هناك اعترافا واضحا وأساسيا أنه علينا جميعا العمل من أجل القارة الأفريقية فيما يخص أزمة سد النهضة الأثيوبي، مضيفا أن علينا الالتزام بالتفاوض ونرحب بما اتخذته مصر والسودان وإثيوبيا.





وأضاف في جلسة بمجلس الأمن الدولي بشأن ملف سد النهضة ، مساء اليوم الاثنين، أن اتخاذ أي خطوة من جانب أحادي تعرض الطرف الآخر للخطر، لافتا إلى أن الجميع اتفق على الالتزام بين مصر وأثيوبيا والسودان وتحديد ألية دعم من جانب الاتحاد الأوروبي.





وأكمل أن المراقبين من خلال الاتحاد الأفريقي والدولة الأعضاء به واللجنة المفاوضة للاتحاد والتي قامت بمنافشة كل الأمور الفنية وغيرها وعرضت تقريرها خلال أسبوع.





وشدد مندوب جنوب أفريقيا في مجلس الأمن، على أن نرفض أي خطوة أحادية ونرحب بما تتخذه الدول الثلاث للتوصل لاتفاق.







