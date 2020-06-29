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20 ألف مشروع .. نشأت الديهي: من لا يرى إنجازات الـ 7 سنوات الأخيرة جاحد وعديم البصيرة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه خلال 7 سنوات تم إنجاز أكثر من 20 ألف مشروع بتكلفة 4.5 تريليون جنيه، معبرا عن  تقديره للرئيس السيسي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن من بين المشروعات تم ضخ 650 مليار جنيه لقطاع الطاقة الذي تسبب في حلول جذرية لأزمة الكهرباء والكهرباء وأصبحت مصدر مصدرة للطاقة، و250 مليار جنيه في الطرق، وما تم إنجازه في الطرق نحو 8500 كيلو طرق بجودة وسرعة بسواعد المصريين وبشركات وخامات مصرية، وهذا إنجاز غير مسبوق في أي دولة في العام أن يتم إنجاز هذا الكم من الطرق خلال تلك الفترة.

وأكد "الديهي"، أن الـ 7 سنوات الماضية شهدت تغييرا جذريا وشاملا لكافة مناحي الحياة، معقبًا للمشككين: "اتحدى أن يخرج أحد يكذبنا فيما يتم الحديث عنه من معلومات حول المشروعات القومية التي يتم تنفيذها"، مشددًا على أن من لم ير كم الإنجازات التي حدثت خلال الـ 7 سنوات الماضية عديم الضمير جاحد، بلا بصر ولا بصيرة.

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