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رياضة

حمادة أنور: التجديد لـ كارتيرون أهم صفقة للزمالك.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:23 ص
كارتيرون
كارتيرون
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محمد رشاد
أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أهم يميز حاليا النادي هو السرية في ملف الصفقات التي تمت مؤخرا، وهذا لم يكن متوفر في أوقات كثيرة سابقة.

وقال أنور في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" التجديد لكارتيرون أهم صفة للزمالك مع احترامي للجميع فالاستقرار الفني أمر جيد في هذا الوقت والتجديد حدث في هدوء تام".

وأوضح، أن عبد الله السعيد رقم 1 في الدوري ويستطيع صنع الاضافة لاي فريق يتواجد معه، لافتا أن محمود كهربا رحل بعدما وصل الأمور لطريق مغلق والزمالك لا يقف على أي لاعب.

وأتم تصريحاته:" ملف الصفقات الجديدة لم ينته بعد ولا يزال الباب مفتوح، وأمير مرتضى منصور يتواصل مع المدرب لمعرفة احتياجات الفريق والمراكز التي يرغب في تدعيمها".
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