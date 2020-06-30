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أخبار العالم

ليبيا تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة. 


ومن ناحية أخرى، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان إلقاء القبض على عشرات الأفراد الذين كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة.


وقال جمال جمعة الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع إن قوة أمنية مشتركة تمكنت من القبض على 122 "متفلّت"، بينهم 8 أطفال متوجهين للعمل كمرتزقة في ليبيا.


وأضاف أن  72 من المقبوض عليهم سيواجهون تهما بموجب المادة "5/ح" من قانون الطوارئ تتصل بالاعتداء على معسكر كتروم والانتماء لمجلس الصحوة الثوري وشراء الأسلحة وتجنيد الأطفال والتحريض ضد الدولة وإثارة النعرات القبلية َوالنهب المسلح، بينما سيتم تسليم 50 الآخرين للشرطة لوجود حالات اشتباه ضدهم.


وأشار إلى أن القبض على هذه المجموعة عمل كبير يحسب للقوات الأمنية ويبصر الشعب والمواطنين بحجم الجرائم التي ترتكب ضد السودان عبر استخدام الشباب، في وقت تتجه جميع الجهود في البحث عن السلام والخروج بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان وصولا إلى الديمقراطية.
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