وزير المالية: قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أوضاع البسطاء.. فيديو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أوضاع البسطاء، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على منع الاستغناء عن العمالة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف معيط ، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولي"، مساء أمس الاثنين، أنه تم ضخ الأموال اللازمة لاحتياجات وزارة الصحة، لافتا إلى أن مصادر الدولة من العملة الصعبة توقفت بسبب الأزمة.





وتابع وزير المالية، أن تقارير صندوق النقد الدولي مهمة بالنسبة للمؤسسات الائتمانية، لافتا إلى أن صندوق النقد لن يملي شروط على مصر ونحرص على الوضع الاجتماعي.





وأكد الدكتور، أنه لا نجاح لأي إصلاح اقتصادي دون مراعاة البعد الاجتماعي.