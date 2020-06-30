AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير المالية: قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أوضاع البسطاء.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:47 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أوضاع البسطاء، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على منع الاستغناء عن العمالة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف معيط، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولي"، مساء أمس الاثنين، أنه تم ضخ الأموال اللازمة لاحتياجات وزارة الصحة، لافتا إلى أن مصادر الدولة من العملة الصعبة توقفت بسبب الأزمة.

وتابع وزير المالية، أن تقارير صندوق النقد الدولي مهمة بالنسبة للمؤسسات الائتمانية، لافتا إلى أن صندوق النقد لن يملي شروط على مصر ونحرص على الوضع الاجتماعي.

وأكد الدكتور، أنه لا نجاح لأي إصلاح اقتصادي دون مراعاة البعد الاجتماعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتصادنا امتص جزءًا من صدمة كورونا.. وزير المالية: مصر حصلت على 2.8 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي

الإصلاح الاقتصادي ساعدنا كثيرا حتى الآن .. وزير المالية: قرض صندوق النقد لتمويل عجز الموازنة

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار

نائب: حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولى دليل على استقرارها السياسى والاقتصادى

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار.. ونواب: قوة الاقتصاد المصرى ساهم فى طمأنة الدول المانحة.. وستوجَه المبالغ لقطاع الصحة والتجارة الخارجية وتنمية المصانع

وزير المالية يطمئن المواطنين: الوضع الاقتصادي مستقر

ترشيحاتنا

سامح شكري يبعث 39 رسالة قوية أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. شاهد

سد النهضة في مجلس الأمن| جنوب أفريقيا: لن نقبل بأي خطوة أحادية أو ضرر للدول الثلاث

وزير الاتصالات يكشف تفاصيل زيادة سرعة الإنترنت في مصر..فيديو

محمود الخطيب يتخطي فايلر ويطالب باستمرار "أزارو" في الأهلي .. فيديو

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة

لم يعد هناك حلول.. إعدام الحيوانات في بريطانيا بسبب نقص الطعام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد .. هنادى مهنا تفاجئ متابعيها على الإنستجرام

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون