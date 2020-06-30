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وزير المالية: الدعم على البنزين كان جريمة ارتكبت في حق الأجيال

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدعم على البنزين كان جريمة ارتكبت في حق الأجيال، مضيفا أن العالم أجمع أقلع عن دعم المحروقات وهناك من فرض ضرائب عليها. 


وأضاف معيط، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولى"، مساء أمس الاثنين، أن هناك دولا قليلة حافظت على مستوى التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادها، مشيرا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أوضاع البسطاء.
 

وأكد الوزير، أن أكبر زيادة تذهب للصحة في الموازنة الجديدة، موضحا أن الدراسات تشير إلى حدوث انكماش على مستوى العالم فى القطاع الاقتصادي بنسب لا تقل عن 4.5 أو 5%.


وأوضح معيط، أن الاقتصاد سينمو بالسالب، فضلًا عن حدوث تراجع فى حركة السياحة والطيران على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 80% خلال عام 2020.
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