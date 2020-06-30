في ذكرى رحيل ليلى حمدي.. أزمات واجهت رفيعة هانم بسبب زيادة وزنها

يوافق اليوم الثلاثاء 30 يونيو، ذكرى وفاة الفنانة الراحلة ليلى حمدي، التي ولدت في 7 أغسطس عام 1929، ورحلت بمثل هذا اليوم في سن صغير عام 1973، عن عمر يناهز الـ44 عامًا، ونرصد فيما يلي، أبرز المعلومات عنها:
كانت ليلى حمدي، الخادمة السمينة في "سكر هانم"، والتلميذة المشاكسة في "شارع الحب"، وزوجة عباس الزفر في "إسماعيل ياسين في الأسطول"، لتشارك فيما يقرب من 25 عملا سينمائيًا.
بعد فترة من عمل ليلى حمدي، في السينما ازداد وزنها، فبدأت تبتعد عن الفن بشكل ملحوظ، فلم تظهر إلا في أدوار هامشية، منها فيلم "صغيرة على الحب"، لتترك الفن وتتجه إلى قراءة الفنجان، بحسب مجلة "الإذاعة" عام 1960.
بعد تركها الفن مرت ليلى، بأزمات وضائقة مالية، حيث نشرت جريدة الأخبار قصة عجزها عن دفع إيجار منزلها، وسداد حساب البقال، بعد أن ظلت عاما كاملا بعيدة عن العمل السينمائي، وعندما علم المخرج الكبير السيد بدير بقصتها أرسل لطلبها، وقابلته بالفعل، وخصص لها دورا في فيلم "فتافيت السكر".