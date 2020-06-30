في ذكرى رحيل ليلى حمدي.. أزمات واجهت رفيعة هانم بسبب زيادة وزنها

بعد فترة من عمل ليلى حمدي، في السينما ازداد وزنها، فبدأت تبتعد عن الفن بشكل ملحوظ، فلم تظهر إلا في أدوار هامشية، منها فيلم "صغيرة على الحب"، لتترك الفن وتتجه إلى قراءة الفنجان، بحسب مجلة "الإذاعة" عام 1960.



