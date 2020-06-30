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فن

أخبار الفن | نرمين الفقي تظهر بـ المايوه.. شائعة اعتزال عبلة كامل.. وفاة والد المخرج ياسر سامي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:33 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشرت الفنانة ايمان العاصي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام؛ بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الفترة الأخيرة حول اعتزال الفنانة عبلة كامل، إذ انتشرت عدة أخبار على السوشيال ميديا، وتناولتها مواقع إخبارية، لم يتم الكشف عن مصدرها، في الوقت الذي لم تخرج فيه الفنانة وتصرح بالتأكيد أو النفي حول هذه الأخبار. 

نشرت زينب فياض - ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عدة صور لها عبر حسابها على تطبيق الصور إنستجرام ، ظهرت فيها بفستان صيفي أبيض قصير، منقوش بالورود الحمراء. 

أعلن الشاعر الغنائي أحمد المالكي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة حماه - المخرج الكبير محمد سامي، ووالد المخرج ياسر سامي. 

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

نشر الدكتور مجدي الفار طبيب التجميل صورة مع الفنانة روبى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك في أحدث ظهور لها ويبدو انها خضعت الى بعض عمليات التجميل. 

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