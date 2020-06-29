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فن

من داخل عيادة .. هل خضعت روبى لـ عملية تجميل في أحدث ظهور لها

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:58 م
روبى
روبى
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أحمد إبراهيم
نشر الدكتور مجدي الفار طبيب التجميل صورة مع الفنان روبى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك في أحدث ظهور لها ويبدو انها خضعت الى بعض عمليات التجميل. 

وظهرت روبى فى الصورة وهى أكثر نحافة و باطلالة جذابة وشعر طويل عما كانت عليه من قبل وهو الأمر الذى دفع البعض للتعليق على صورتها. 

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وقال البعض أن خضعت الى عملية جعلتها أكثر نحافة عما كانت ظهرت عليه وشعرها أيضا مختلف ويبدو طويلا عما كان عليه. 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة روبى هو فيلم "حملة فرعون" والذى قام ببطولته عمرو سعد ومحمد لطفي وإخراج رؤوف عبد العزيز. 
من داخل عيادة .. هل خضعت روبى لـ عملية تجميل في أحدث ظهور لها
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