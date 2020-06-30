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فن

بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي لمتابعيها: أنا في حاجة إلى راحة البال

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:38 ص
ايمان العاصي
ايمان العاصي
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مصطفى كرم

نشرت الفنانة ايمان العاصي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام؛ بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وعلقت ايمان العاصي على الصورة قائلة " انا في حاجة الي راحة البال" .

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي أثارت حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها كافة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكيفية تعافيها فضلا عن استعدادها الكامل للتبرع بالبلازما الخاصة بها

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واكدت ايمان العاصي أنها اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر، وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة ثم التزمت بالعزل المنزلي و البروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وقامت بتحليل آخر ليظهر النتيجة سلبية يوم 29 مايو، وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافيا بالعزل.

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