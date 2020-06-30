حقيقة اعتزال عبلة كامل للفن.. تعرف على مصدر الشائعة

ونشر الحساب المنسوب لـ عبلة كامل، أول تغريدة له بتاريخ 28 يونيو، كتب فيها: «الحمدلله النهاردة قررت اعتزل الفن نهائيا واتمني اكون قدمت طول السنين اللي فاتت اعمال هادفة وقدرت ادخل ع قلوبكم السرور»، وسرعان ما تم تداول الخبر بعدها.

يأتي ذلك بعدما انتشرت خلال الفترة الماضية أنباء تشير إلى اعتزال عبلة كامل الفن، وهو الأمر الذي لم تؤكده أو تنفيه نقابة المهن التمثيلية، والتي أشارت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنها لا تعلم عنها شيئا منذ فترة طويلة.



