حقيقة اعتزال عبلة كامل للفن.. تعرف على مصدر الشائعة

حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الفترة الأخيرة حول اعتزال الفنانة عبلة كامل، إذ انتشرت عدة أخبار على السوشيال ميديا، وتناولتها مواقع إخبارية، لم يتم الكشف عن مصدرها، في الوقت الذي لم تخرج فيه الفنانة وتصرح بالتأكيد أو النفي حول هذه الأخبار.
وتبين أن مصدر تلك الشائعة، هو حساب منسوب لـ عبلة كامل، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، يحمل اسمها، وبتتبع هذا الحساب اتضح أن أول تغريدة نشرها له بتاريخ 28 يونيو الجاري، أي قبل يومين، واعلن من خلاله اعتزال عبلة كامل للفن، ما يزيد الشكوك حول صحة المعلومة، وصحة هذا الحساب.
ونشر الحساب المنسوب لـ عبلة كامل، أول تغريدة له بتاريخ 28 يونيو، كتب فيها: «الحمدلله النهاردة قررت اعتزل الفن نهائيا واتمني اكون قدمت طول السنين اللي فاتت اعمال هادفة وقدرت ادخل ع قلوبكم السرور»، وسرعان ما تم تداول الخبر بعدها.
يأتي ذلك بعدما انتشرت خلال الفترة الماضية أنباء تشير إلى اعتزال عبلة كامل الفن، وهو الأمر الذي لم تؤكده أو تنفيه نقابة المهن التمثيلية، والتي أشارت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنها لا تعلم عنها شيئا منذ فترة طويلة.
الفنانة عبلة كامل شاركت عام 2018 في الجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم"، فيما كان آخر ظهور سينمائي لها منذ حوالي 10 سنوات كاملة.