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حوادث

لتهالكهما.. انهيار منزلين دون إصابات بحي شرق سوهاج

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:12 ص
صدى البلد
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خالد رياض
شهدت منطقة نجع أبو شجرة دائرة قسم ثان سوهاج، انهيار منزلين كل منهما مكون من طابقين، لقدمهما وتهالكهما. 

لم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد، وتم عمل كردون أمني في المنطقة، وإخطار الوحدة المحلية بحي شرق سوهاج، لاتخاذ اللازم. 

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا، يفيد ورود بلاغ بانهيار جزئي بمنزلين بناحية نجع أبو شجرة دائرة القسم، انتقل مساعد مدير الأمن ومأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين انهيار منزلين مجاورين مكونين من طابقين ومشيدين بالطوب الأحمر ومسقوفين بالعروق الخشبية والأخشاب 'مأهولين بالسكان".
 
تم إخلاء المنزلين من قاطنيهما وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتبين أن مساحة المنزل الأول  ٥٠ مترا والثاني علي مساحة ٧٠ مترا ملك كلًا من" محمد. ع. م" ٢٤ عاما سائق، "عمرو. ح. ج" ٣٥ عاما عامل ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات.

بسؤال المذكورين، عللا سبب الانهيار لقدم المنزلين وتهالكهما، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
 
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