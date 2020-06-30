بسبب نحت وجهها ونفخ شفتيها.. ريا أبي راشد ترد على هجوم متابعيها

أثارت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد الجدل عقب ظهورها بلوك جديد بعد نحت وجهها ونفخ شفيتها، وهو الأمر الذي لم يعجب جمهورها في الوطن العربي وأكدوا أنها كانت أجمل في الماضي.





وردت ريا أبى راشد على الحملة التي شنت عليها بصورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، وعلقت عليها: "انا مازالت انا وهذا هو وجهي الذي امتلكه".





ريا مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent .



