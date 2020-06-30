في أقل من 20 دقيقة.. حضري كوكيز الشوكولاتة

هل فكرتِ يومًا ما في تحضير كوكيز الشوكولاتة، هل تشعرين بأنك سوف تخفقين في تحضيره، هل تفقدين الثقة بنفسك في إعداد الحلويات، بعد قراءة هذا الموضوع والبدء في المحاولة في إعداد كوكيز الشيكولاتة لن يأخذ من وقتك الكثير، سوف تجعلينه جزءا لا يتجزأ من إعدام طعامك اليومي.



تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة :







مقادير كوكيز بالشوكولاتة:





2 كوب دقيق

2 بيضة

نصف كوب كاكاو

نصف كوب سكر بودرة

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ثلاثة أرباع كوب زبدة

شوكولاتة قطع



طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة :



ضعي في العجانة الزبدة و السكر حتى يصبح القوام كريميا.

ثم يضاف البيض و البيكنج صودا.

تلم العجينة وتشكل ثم تضاف قطع الشوكولاتة

ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم