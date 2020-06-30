بعد خروج 80 حالة جديدة.. ارتفاع عدد المتعافين في البحيرة لـ 1583 حالة وعودتهم لمنازلهم

ارتفعت أعداد المصابين المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ في محافظة البحيرة إلى 1583 حالة بعد شفاء 80 مريضا وخروجهم أمس من مستشفيات العزل بالمحافظة.





وأعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 80 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين حتى مساء الاثنين 29 يونيو 1583 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.





وأشاد المحافظ بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.





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كان محافظ البحيرة أصدر عددا من التعليمات لضمان انتظام العمل بالدواوين الحكومية وذلك فى ضوء التدابير التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والعمل على مواجهة الجائحة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وفق احتياجات وصالح العمل والإعداد لخطة محكمة الجوانب للتمهيد لإعادة النشاط الاقتصادي بالدولة فى مدى زمنى محدد وتنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





وأوضح المحافظ أنه وفقا لهذه التعليمات يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة أجازة استثنائية بموجب تقرير عن مستشفى حكومى باستحقاقه لهذه الإجازة وكذا يمنح المخالط لمصاب بمرض معدى أجازة طبقا للمدة التى تحددها الجهة.