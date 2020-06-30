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برلمان

مجلس القبائل والعائلات: 30 يونيو أنقذت مصر والمنطقة من الضياع

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:29 م
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
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أحمد أيمن

توجه مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو الخالدة، مؤكدا أنه لولا هذه الثورة العظيمة وانحياز القوات المسلحة الباسلة لإدارة الشعب المصرى العظيم لكانت مصر ستشهد مصيرا مجهولا وتدخل نفقا مظلما.


وقال الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية فى بيان له أصدره اليوم، إن ثورة 30 يونيو انقذت مصر من الضياع والتمزيق والتقسيم مؤكدا أن الشعب المصرى العظيم قام بهذه الثورة العظيم لإنقاذ مصر وعودة الهيبة والكرامة والدور الريادى والتاريخى لمصر تجاه جميع القضايا الإقليمية الدولية.


وأضاف أن الشعب المصرى عندما وجد من هم فى سدة الحكم ولمدة عام كامل فشلة وغير قادرين على إدارة دولة كبيرة فى حجم مصر وأضاعوا هيبة وكرامة مصر ودورها تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية وانتشار الفوضى والتسيب والإهمال والفساد داخل دولاب العمل التنفيذى بسبب تغليب المصالح والمطامع الذاتية الخاصة على المصالح العليا والقومية للبلاد لم يجد أمامه هذا الشعب العظيم اى طريق للخلاص منهم سوى بهذه الثورة الشعبية الكبيرة وغير المسبوقة فى تاريخ البشرية جمعاء ولم يكن امام قواتنا المسلحة الباسلة سوى الاستجابة للمطالب الشعبية، خاصة أن هناك علاقة خاصة جدا وأبدية تربط بين الجيش المصرى وشعبة وهذه العلاقة الخاصة جدا هى سر بقاء وقوة الدولة المصرية.


وأكد الشيخ كامل مطر ان الموقف البطولى للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لم يتردد لحظة عندما كان قائدا عاما للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى وخاطر بحياته مقابل الاستجابة لقرار وارادة الشعب لتحرير مصر من جماعة الإخوان الإرهابية لن ينساه الشعب المصرى أبدا لأن التاريخ سجله بحروف من نور موجها تحية قلبية للشعب المصرى العظيم لوقوفه صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية.

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