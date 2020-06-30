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توك شو

الكويت تعيد تشغيل الرحلات التجارية أول أغسطس .. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:35 م
الكويت تعيد تشغيل
الكويت تعيد تشغيل الرحلات التجارية أول أغسطس
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ريهام فيكتور
عرضن فضائية " الان " ، فيديو أفادت فيه عن تشغيل الرحلات التجارية أول أغسطس فى الكويت .

حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، أنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل بعد إيقافها منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان على موقع تويتر إن مجلس الوزراء "وافق على خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ذهابا وإيابا اعتبارا من أول أغسطس بنسبة تشغيل لا تزيد عن 30 في المئة وفق الاشتراطات الصحية.

وعلقت الكويت الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي في 13 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، هذا وسجلت الكويت 45524 إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 350 حالة وفاة، أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فبلغت 36313 حالة.

 وقرر مجلس الوزراء الكويتي، الاسبوع الماضي، البدء في المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وقلص مواعيد حظر التجول الجزئي ساعة واحدة، ليصبح تسع ساعات من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح قال "لن تكون هناك عودة كاملة للحياة إلا بوجود لقاح لـ فيروس كورونا".

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