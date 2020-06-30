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رياضة

الزهور يحدد ضوابط دخول النادى ويتيح سداد الاشتراكات إلكترونيا.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:52 م
نادي الزهور
نادي الزهور
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منتصر الرفاعي
حدد نادي الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش مجموعة من الشروط والضوابط الاحترازية لبدء استقبال الأعضاء بداية من الغد طبقًا للقرار الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة، لإنهاء حالة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

قال الدكتور محمد الدمرداش أن مجلس الإدارة قرر في جلسته الأخيرة العديد من التعليمات لأعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنادى وفقا لم قررته لجنة الأزمات بمجلس الوزراء بتاريخ 23 يونيو 2020 بشأن إعادة فتح الأندية اعتبارًا من 1 يوليو 2020

شدد رئيس الزهور على أن أهم ما اتفق عليه مجلس الإدارة وكلف الإدارة التنفيذية بمتابعة التعليمات المقررة على رأسها الالتزام بالمرور من خلال بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة ولن يسمح بدخول النادي لمن تجاوزت حرارة جسمه المعدل فوق الطبيعي

أضاف الدمرداش أنه تم التنبيه على جميع الأعضاء والعاملين بارتداء الأقنعة الواقية "الكمامات" منذ دخول النادي حتى مغادرته، فضلا عن الالتزام بالجلوس في الأماكن المسموح بها للحفاظ بضمان التباعد الاجتماعي من خلال المسافات الأمنة.

كشف رئيس الزهور عن أن مجلس الإدارة نجح في إبرام اتفق مع أحد الشركات المتخصصة في سداد الاشتراكات السنوية للأعضاء الكترونيا من أجل تسهيل طريقة السداد حتى لا يحدث تزاحم خلال هذه الفترة على أن يتسلم كارنيه العضوية في أي وقت يريده.


الزهور يحدد ضوابط دخول النادى ويتيح سداد الاشتراكات إلكترونيا.. فيديو
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