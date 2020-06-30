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منوعات

اغسل يديك قبل وبعد تلبيس الدبل.. قواعد كورونا لحفلات الزفاف

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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نهى حمدي
ترك فيروس كورونا بصمته على كل شيء يدور في حياتنا حتى حفلات الزفاف، التي بات لها شكل آخر غير الذي اعتاد عليه البشر على مدار السنوات الماضية، وأصبح للزواج شروط ومعايير اتقاءً لشر الفيروس المعدي. 


أصبحت القواعد الجديدة أن يتم استبدال حفلات الاستقبال بـ احتفالات صغيرة، كما يفضل أن تقام تلك الحفلات في الهواء الطلق، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.


بينما سيتعين على الأزواج غسل أيديهم قبل وبعد تبادل الدبل، فيما تشير التوجيهات إلى أن الأزواج الذين يخططون لربط العقدة يجب أن يتجنبوا الغناء في احتفالاتهم. 


بالإضافة إلى أنه يجب التعامل مع الدبل أو أي حلي  من قبل أقل عدد ممكن من الناس، كما تنص نصيحة إنجلترا على أنه لا ينبغي أن يحضر أكثر من 30 شخصًا حفل الزفاف، وأنه يجب الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.


أما عن "النقطة"، فيمكن وضع الأموال في وعاء يتم وضعه في مكان واحد ولا يتم تمريره، أو يقوم المدعوون بإضافة هذا المبلغ إلى حسابات العروسين البنكية، وذلك حتى يقلل من تناقل الفيروس عن طريق الأموال.
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