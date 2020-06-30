الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية .. تنفيذ 4976 وحدة سكنية بأسوان بتكلفة 845 مليون جنيه

استعرض الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسوان ، والتى بلغت تكلفتها ٨٤٥ مليون جنيه ، حيث تم تنفيذ ٤٩٧٦ وحدة سكنية لتوفير المسكن الملائم لعدد ٢٢٣٩٢ نسمة ، ونفذت هذه المشروعات فى الفترة من 2016 وحتى يونيو 2020 منقسمة إلى:



- ٧٦٨ وحدة إسكان اجتماعي بنصر النوبة - دراو، بتكلفة ١٣٨,٢٤ مليون جنيه وتم الانتهاء منها في ٣/ ٢٠١٦ .

- ١٦٣٢ وحدة إسكان اجتماعي بالصداقة، بتكلفة ٢٤٣ مليون جنيه وتم الانتهاء منها في ٥/ ٢٠١٦ .

- ١٠٣٢ وحدة إسكان اجتماعي بالصداقة، بتكلفة ١٨٥,٧٦ مليون جنيه وتم الانتهاء منها في ١٢/ ٢٠١٦ .

- ١٦٨ وحدة إسكان اجتماعي الصداقة، بتكلفة ٣٠,٢٤ مليون جنيه وتم الانتهاء منها في ١٢/ ٢٠١٧ .

- ٣٦٨ وحدة إسكان اجتماعي بادفو-كوم أمبو، بتكلفة ٦٦,٢٤ مليون جنيه وتم الانتهاء منها في ٣/ ٢٠١٩ .

- ١٣٦ وحدة إسكان اجتماعي بادفو، بتكلفة ٢٤,٤٨ مليون جنيه وتم الانتهاء منها في ٩/ ٢٠١٩ .

- ٣٣٦ وحدة إسكان اجتماعي بفطيرة، بتكلفة ٦٠,٤٨ مليون جنيه وتم الانتهاء منها في ٣/ ٢٠٢٠ .

- ٥٣٦ وحدة إسكان اجتماعي بفطيرة، بتكلفة ٩٦,٤٨ مليون جنيه وتم الانتهاء منها في ٦/ ٢٠٢٠ .

وتخدم هذه المشروعات ٢٢٣٩٢ نسمة.



