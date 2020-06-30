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أخبار البلد

بالأسماء.. تحويل 4 ملايين جنيه مستحقات 133 مصريا غادروا الأردن على بنك القاهرة للصرف فورا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:55 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن تحويل مستحقات 133 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية.


وقد بلغت المستحقات 251 ألف دولار، أي ما يقرب من ٤ ملايين و٤١ ألفًا و١٠٠ جنيه مصري، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.


وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالى، ناشد  فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن.


وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
 

وفيما يلي الأسماء المستحقة فى الصور المرفقة:
بالأسماء.. تحويل 4 ملايين جنيه مستحقات 133 مصريا غادروا الأردن على بنك القاهرة للصرف فورا
بالأسماء.. تحويل 4 ملايين جنيه مستحقات 133 مصريا غادروا الأردن على بنك القاهرة للصرف فورا
بالأسماء.. تحويل 4 ملايين جنيه مستحقات 133 مصريا غادروا الأردن على بنك القاهرة للصرف فورا
بالأسماء.. تحويل 4 ملايين جنيه مستحقات 133 مصريا غادروا الأردن على بنك القاهرة للصرف فورا
بالأسماء.. تحويل 4 ملايين جنيه مستحقات 133 مصريا غادروا الأردن على بنك القاهرة للصرف فورا
بالأسماء.. تحويل 4 ملايين جنيه مستحقات 133 مصريا غادروا الأردن على بنك القاهرة للصرف فورا
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