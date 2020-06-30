كل صوت مهم.. بوتين للروس: التصويت على التعديلات الدستورية من أجل صالح بلد تعيش فيه

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في خطاب عام بسبب التعديل الدستوري الجاري في بلاده مؤكدا رغبته في أن يصوت جميع الروس، قائلا "كل صوت مهم".





وفي خطابه لشعبه، الذي جاء قبل الأول من يوليو مباشرة، وهو اليوم الأخير من التصويت على الإصلاح الدستوري في روسيا ، قال بوتين، "يمكننا التغلب حتى على أصعب المهام عندما نكون معا".





وأضاف بوتين مخاطبا المواطنين الروس قائلا أيضا "التصويت على التعديلات الدستورية يعني أنك تصوت للبلد الذي تريد العيش فيه"





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وتابع الرئيس الروسي قائلا إن الترتيبات الدستورية، إذا تم دعمها، ستكون ضمانة لحماية قيم الشعب، في أن يصوت الجميع: "كل صوت مهم".





وذكر أيضا أن نص الدستور الجديد لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا دعمه الشعب.

