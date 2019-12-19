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أخبار العالم

فلاديمير بوتين يكشف أسوأ ما واجهته من أحداث خلال رئاسته لروسيا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:38 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
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عرفة البنداري
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن أسوأ حدث واجهه منذ توليه السلطة، وقال بوتين، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم" إن "الهجمات الإرهابية في بيسلان، ومأساة نورد أوست" هي أسوأ الأحداث التي واجهتني... لا يمكنني نسيان ذلك".

وتابع بوتين في معرض جوابه عن سؤال حول أكثر الأوقات إيجابية خلال حكمه، وما إذا كان يعتبر نفسه "شخصية تاريخية"، أكد بوتين أن أجيال المستقبل هي التي ستقيّم أداءه وما قدمه لروسيا.

يذكر أن جمهورية أوسيتيا الشمالية شهدت مذبحة إرهابية في مدرسة بيسلان قبل أكثر من 15 سنة، وأودت بحياة أكثر من 300 شخص بينهم مئة وستة وثمانون طفلا.

واحتجزت مجموعة من الإرهابيين في 23 أكتوبر 2002 أكثر من 900 رهينة في مسرح دوبروفكا بموسكو، خلال عرض موسيقي حمل اسم "نورد أوست"، وهددوا بقتلهم جميعا ما لم تستجب السلطات الروسية لمطالبهم بسحب قواتها من الشيشان في غضون 3 أيام.

ومع انتهاء المهلة ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، اقتحمت الأجهزة الأمنية المسرح لتحرير الرهائن في عملية أسفرت عن سقوط 137 قتيلا.
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