شلة الأنس الأناركية.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون ليلى سويف: كلامك كله فشنك

هاجم رواد السوشيال ميديا ليلي سويف وبناتها لترويجهن الاكاذيب والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وهى نفس الشائعات التى تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية.
قال احد رواد السوشيال ميديا: "كالعادة والسنة ، ليلي سويف وبناتها ما زالوا يروجون للأكاذيب والشائعات، والعجيب أن الجماعة الإرهابية تستخدم نفس العبارات والاساليب".
وقال اخر : "إستمرارا للتحالف المعلن بين الأناركية والجماعة الإرهابية، لیلی سويف وأبنائها ينشرون سمومهم، لقد أصابكم الجنون وتأكد الجميع أن إدعاءاتكم فشنك ولا أساس لها من الصحة".
واضاف : "طبعا الحل السحري بالنسبة لهم كان التحالف مع أذناب الجماعة الإرهابية وإستخدام أسلوب الفبركة التي لا تحمل أي معنی سوی
التحريض على الهدم وإثارة الفوضى بالبلاد من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن لا أحد يتفاعل معكم غير شلة الأنس الأناركية الوجه الآخر للجماعة الإرهابية ".