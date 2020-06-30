شلة الأنس الأناركية.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون ليلى سويف: كلامك كله فشنك

هاجم رواد السوشيال ميديا ليلي سويف وبناتها لترويجهن الاكاذيب والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وهى نفس الشائعات التى تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية.





قال احد رواد السوشيال ميديا: "كالعادة والسنة ، ليلي سويف وبناتها ما زالوا يروجون للأكاذيب والشائعات، والعجيب أن الجماعة الإرهابية تستخدم نفس العبارات والاساليب".





وقال اخر : "إستمرارا للتحالف المعلن بين الأناركية والجماعة الإرهابية، لیلی سويف وأبنائها ينشرون سمومهم، لقد أصابكم الجنون وتأكد الجميع أن إدعاءاتكم فشنك ولا أساس لها من الصحة".









واضاف : "طبعا الحل السحري بالنسبة لهم كان التحالف مع أذناب الجماعة الإرهابية وإستخدام أسلوب الفبركة التي لا تحمل أي معنی سوی