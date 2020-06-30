تعرف على سعر طرح الكمامة على بطاقة التموين بدءا من الغد

حددت وزارة التموين سعر الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين بـ 8.5 جنيه للمستهلك النهائي.





ويعرض "صدى البلد"، المواصفات الخاصة لـ كمامة التموين كالتالي:





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الكمامات المطروحة تسمح بسهولة التنفس.





طاردة للسوائل والرذاذ.





معالج من الخارج لقتل ا لبكتريا والميكروبات .





لا تسبب حساسية للبشرة.





قابلة لإعادة الاستخدام حتى ٥٠ غسلة.





كما أنه مدون عليها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام، ومنها أن يبدأ استخدامها للمرة الأولى بعد غسلها، ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية بها.