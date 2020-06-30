قضية أمن قومي.. الزراعة: مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح ..فيديو

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن هناك تطويرا كبيرا في ملف الزراعة خلال الـ 6 سنوات الماضية.





وأضاف الدكتور محمد القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن مصر استطاعت الوصول إلى المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح.





وتابع معاون وزير الزراعة، أن هناك تمثيلا مستمرا لمواجهة جميع الطوارئ في وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن هناك دائما خططا جديدة لتطوير الإنتاج الحيواني والنباتي.





وأوضح الدكتور محمد القرش، أن الدولة تنظر لملف الزراعة على أنه جزء مهم من الأمن القومي، ولابد من الاهتمام به وتطويره دائما.





وأشار إلي أن هناك تمويلا للمشروعات الصغيرة الخاصة بالزراعة وتربية الحيوانات لتوفير جزء كبير من اللحوم للمواطنين.