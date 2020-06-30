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مزيج من 3 فيروسات ومصدره الخنازير.. G 4 فيروس صينى جديد يهدد بكارثة عالمية.. تفاصيل

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:22 م
الفيروسات
الفيروسات
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هاني حسين
قال الدكتور أحمد شاهين  أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، إنه هناك فيروس جديد  اسمه«G4» ظهر في الصين.

وأضاف أحمد شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" لو انتشر سيسبب جائحة عالمية لأنه مزيج بين 3 فيروسات".

وتابع أحمد شاهين:"  هذا الفيروس ينتقل من الخنازير للإنسان ومن الإنسان لإنسان آخر ".

واضاف:"  لابد من اتخاذ إجراءات استباقية لاحتواء الفيروس الجديد في الصين قبل ان ينتشر مثل فيروس كورونا".

وأكمل أحمد شاهين:"  تم اكتشاف فيروس جديد يدعى ليزا في شمال إيطاليا ولكنه فيروس ولد ميتا ولا خطر منه على الإنسان".

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