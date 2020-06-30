مزيج من 3 فيروسات ومصدره الخنازير.. G 4 فيروس صينى جديد يهدد بكارثة عالمية.. تفاصيل

G4» ظهر في الصين. قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، إنه هناك فيروس جديد اسمه«





وأضاف أحمد شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" لو انتشر سيسبب جائحة عالمية لأنه مزيج بين 3 فيروسات".





وتابع أحمد شاهين:" هذا الفيروس ينتقل من الخنازير للإنسان ومن الإنسان لإنسان آخر ".





واضاف:" لابد من اتخاذ إجراءات استباقية لاحتواء الفيروس الجديد في الصين قبل ان ينتشر مثل فيروس كورونا".





وأكمل أحمد شاهين:" تم اكتشاف فيروس جديد يدعى ليزا في شمال إيطاليا ولكنه فيروس ولد ميتا ولا خطر منه على الإنسان".



